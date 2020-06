The New York City Marathon ke-50 Resmi Dibatalkan akibat Pandemi Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Panitia New York Road Runners resmi membatalkan acara 'The New York City Marathon' yang dijadwalkan digelar pada 7 November 2020 mendatang, karena kondisi pandemi yang dinilai masih cukup membahayakan.

Wali Kota New York, Bill de Blasio, yang juga akan merayakan ulang tahunnya ke-50, rela membatalkan acaranya demi mengedepankan keselamatan peserta maraton, sukarelawan, dan penonton panitia New York Road Runners

"Maraton ini sudah menjadi ikonik dan dicintai masyarakat di kota kami, saya memuji para panitia memilih mengutamakan keselamatan penonton dan pelari. Jadi kami menantikan untuk menjadi tuan rumah lari maraton ke-50 pada November 2021 mendatang," ucap Bill de Blasio.

Tahun 2019 lalu, maraton yang diselenggarakan oleh New York Road Runners, berhasil memecahkan rekor dunia dengan total 53.640 orang yang melewati garis finis.

Joyciline Jepkosgei, peserta dari Kenya berhasil meraih rekor dunia kategori perempuan yang memenangkan lomba maraton tahun lalu. Peserta lain dari Kenya adalah Geoffrey Kamworor, juga memenangkan rekor maraton putra untuk kedua kalinya.

"Tidak sabar untuk bersaing dalam acara New York Road Runners nanti saat kondisi telah aman," kata Emily Sisson, seorang pelari maraton melalui cuitan di akun Twitternya, Rabu 24 Juni 2020.

Mengingat maraton tahun ini dibatalkan, maka peserta lomba tahun 2020 bisa mengajukan pengembalian dana pendaftaran maraton, atau peserta juga bisa mengajukan jaminan didaftarkan ke acara maraton untuk tahun 2021, 2022, atau 2023.