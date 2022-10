Raja Charles III Merasa 'Dikhianati' Oleh Wawancara Meghan Markle Tentang Keluarga Kerajaan

PIKIRAN RAKYAT - Pangeran Harry dan Meghan Markle mungkin bukan anggota keluarga kerajaan yang bekerja dan aktif saat ini.

Namun tak berarti sikap dan penampilan mereka terlepas dari pengawasaan kerajaan khususnya Raja Charles III.

Hal itu diungkap pakar kerajaan Christopher Andersen, yang meyakini jika Duke dan Duchess of Sussex mash mendapatkan perhatian kerajaan.

"Oh, saya pikir mereka memperhatikan," tuturnya.

Penulis Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, dan Meghan itu juga mengungkapkan jika Raja Charles merasa dikhianati oleh beberapa pendapat Meghan Markle tentang keluarga kerajaan.

Namun Christopher Andersen mengakui jika sikap Meghan Markle itu 'dapat dibenarkan' dengan membagikan kisahnya setelah mengundurkan diri dari tugas seniornya pada tahun 2020 lalu.

Lebih lanjut, Christopher Andersen memaparkan bahwa Raja Charles sangat 'menyukai' Duchess of Sussex dan sekarang dia agak 'bingung' dengan istri anaknya itu.

"Saya pikir sejauh menyangkut Charles, khususnya Anda tahu, dia merasa dikhianati," kata Christopher Andersen .