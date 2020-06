Tetap Aman Lamar Kerja di Masa Pandemi, Pusat Karier AS Gelar Job Fair Drive Thru

PIKIRAN RAKYAT - Pusat Karier Springfield Missouri di Amerika Serikat mengadakan job fair drive-thru dan menyambut siapa pun yang membutuhkan pekerjaan namun tanpa harus menyebabkan kerumunan di tempat umum.

Acara job fair drive-thru ini dimulai pukul 09.30 hingga 11.30 pagi waktu setempat di area sebuah tempat parkir.

Terdapat sembilan perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan dan terbuka memberikan peluang untuk yang bersedia bekerja di tempat mereka.

Missouri Career Center akan menyediakan paket pekerjaan yang tersedia, bagi mereka yang mungkin tidak ingin berbicara dengan seorang perekrut pada hari Rabu tetapi ingin tahu tentang peluang pekerjaan. Mereka juga bisa daftar pelatihan dan layanan yang tersedia.

Pengusaha yang berpartisipasi pada job fair Drive Thru ini antara lain Bass Pro Shops, CoxHealth, Springfield Public Schools, McCormick, Red Monkey, QPS Employment, Phoenix Home Health Care, dan ARC of the Ozarks.

Sistem yang diberikan adalah dengan mengunjungi situs web perusahaan dan mengisi aplikasi untuk pekerjaan sebelum bursa kerja. Hal itu akan lebih mempercepat pelamar untuk melamar kerja.

"Namun kami merekomendasikan agar orang melakukan sedikit riset sebelumnya. Lihatlah perusahaan yang akan berada di sini dan online dan mendaftar dengan perusahaan-perusahaan itu. Jika mereka tidak memiliki akses internet, kami di sini," kata Katherine Trombetta, divisi Komunikasi Missouri Carer Center.