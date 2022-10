Jokowi Soal Tragedi Itaewon: Saya Sangat Sedih, Indonesia Berduka bersama Rakyat Korea Selatan

PIKIRAN RAKYAT – Kabar duka dari Distrik Itaewon, Seoul, Korea Selatan sampai ke telinga Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Negara Indonesia itu lantas mengirimkan ucapan belasungkawa, bagi para korban yang terkena dampak dari tragedi maut di malam Halloween, Sabtu, 29 Oktober 2022 tersebut.

Presiden Jokowi menyampaikannya lewat cuitan di akun media sosial miliknya, pada unggahan per hari ini, Minggu, 30 Oktober 2022.

Ucapan tersebut disampaikan presiden melalui akun Twitternya, @jokowi. Dia memastikan bahwa Indonesia berduka bersama rakyat Korea Selatan.

"Deeply saddened to learn about the tragic stampede in Seoul. My deepest condolences to those who lost their loved ones. Indonesia mourns with the people of South Korea and wishes those injured a speedy recovery. (Saya sangat sedih mengetahui tentang tragedi tragis di Seoul. Belasungkawa terdalam saya bagi mereka yang kehilangan orang terkasih. Indonesia berduka bersama rakyat Korea Selatan dan berharap mereka yang terluka dapat cepat pulih." ucap Jokowi.

Melalui cuitan terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi Halloween di Itaewon, Seoul.

"Belasungkawa dan simpati saya yang terdalam kepada para korban, dan keluarga mereka, atas peristiwa tragis Halloween di Seoul," ungkap Retno, dilihat Pikiran-Rakyat.com dari aku @Menlu_RI, Minggu, 30 Oktober 2022.

Retno juga mendoakan, supaya korban yang terluka cepat pulih seperti sedia kala. "Semoga cepat pulih bagi mereka yang terluka," ujarnya.