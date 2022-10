153 Orang Tewas saat Pesta Halloween di Itaewon, Jokowi: Indonesia Berduka Bersama Rakyat Korea Selatan

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ikut berdukacita atas peristiwa tragedi pesta Halloween di Itaewon, Korea Selatan, Sabtu, 29 Oktober 2022. Indonesia berduka bersama rakyat Korea.

"Deeply saddened to learn about the tragic stampede in Seoul. My deepest condolences to those who lost their loved ones. Indonesia mourns with the people of South Korea and wishes those injured a speedy recovery," ujar Jokowi melalui akun media sosial Twitter, Minggu, 30 Oktober 2022.

(Sangat sedih mengetahui tentang peristiwa tragis di Seoul. Belasungkawa saya kepada mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai. Indonesia berduka bersama rakyat Korea Selatan dan berharap korban yang terluka cepat pulih)

Hingga pukul 16.30 sore waktu Korea, 153 orang dilaporkan meninggal dunia imbas peristiwa tragedi pesta Halloween di Itaewon.

Mayoritas korban yang meninggal adalah wanita sebanyak 97 orang dan 56 lainnnya adalah laki-laki.

Warga Negara Asing (WNA) turut menjadi korban tragedi Itaewon. Sejauh ini, ada 20 orang WNA menjadi korban tewas. Tidak ada korban tewas dari WNI.

Sementara itu, pihak community center Seoul sejauh ini telah menerima 3.757 laporan orang hilang terkait peristiwa tragedi pesta Halloween Itaewon.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol mengumumkan masa berkabung nasional pada Minggu, 30 Oktober 2022 dan menyampaikan ikut berbelasungkawa. Ia mengatakan tragedi Halloween Itaewon seharusnya tidak pernah terjadi.

