Penemuan Baru, Arkeolog Yoav Vaknin Temukan Sisa-Sisa Gambaran Kehidupan Masa Israel Kuno

PIKIRAN RAKYAT - Terobosan cara-cara atau metode dari arkeologi yang mengandalkan penciptaan kembali medan geomagnetik Bumi, kini mulai ditemukan.

Diketahui dari beberapa periode ribuan tahun lalu, metode tersebut telah digunakan untuk mengonfirmasi narasi alkitab tentang serangan militer Mesir kuno terhadap Israel.

Menurut laporan dari Newsweek, diungkapkan bahwa ada bermacam-macam gambaran perjanjian lama lainnya pada masa kuno.

Misalkan perjanjian tentang operasi militer Aram, Asyur, dan Babilonia melawan Kerajaan Israel dan Yehuda yang juga dibenarkan oleh penelitian terdahulu.

Yang mana penemuan tersebut sudah diterbitkan dalam jurnal PNAS (Proceedings of the National Academy of Ilmu Amerika Serikat).

Seperti dikutip dari Newsweek, seorang peneliti dari Universitas Tel Aviv yang bernama Yoav Vaknin mengatakan kepada media bahwa studi ini dilakukan untuk mengklarifikasi kejadian yang diungkap di dalam Alkitab Ibrani, berupa topik diskusi yang intens dibahas di antara ahli.

"Debat ini relevan dengan diskusi mengenai historisitas teks Alkitab," kata Yoav Vaknin.

