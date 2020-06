Tingkatkan Bantuan Kemanusiaan, Menlu Sebut akan Dukung Penuh Perjuangan Rakyat Palestina

PIKIRAN RAKYAT - Dalam Extraordinary Ministerial Pledging Conference for United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa, 23 Juni 2020 malam, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk Palestina.

Retno Marsudi mengatakan bahwa komitmen ini merupakan wujud kepedulian Indonesia atas penderitaan bangsa Palestina dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan ancaman perluasan aneksasi Israel.

Tak hanya itu, Retno pun menegaskan kembali dukungan politik Indonesia bagi perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka secara penuh dan berdaulat.

Bantuan kemanusiaan Indonesia rencananya akan disalurkan langsung kepada Pemerintah Palestina, dan juga melalui Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan Komite Palang Merah Internasional atau yang lebih dikenal dengan International Committee for Red Cross (ICRC).

Dalam hal ini, dukungan terhadap UNRWA berarti dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina.

Sebelum penyelenggaraan konferensi itu, Retno telah berkomunikasi langsung melalui telepon dengan Komisaris Jenderal UNRWA yang baru, Filippe Lazarini untuk menyampaikan dukungan terhadap upaya revitalisas, dan menekankan pentingnya organisasi tersebut yang akuntabel dan efisien.

Extraordinary Virtual Ministerial Pledging Conference for UNRWA diikuti oleh deputi perdana menteri, menteri, wakil menteri dan duta besar dari 60 negara, dan juga Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres serta Komisaris Jenderal, Filippe Lazarini.