Resmi Jadi Pemilik Twitter, Elon Musk Ungkap Segera Bentuk Dewan Moderasi Konten

PIKIRAN RAKYAT – Setelah resmi menjadi pemilik Twitter, Elon Musk pun mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera membentuk dewan moderasi konten.

Keterangan tersebut disampaikan Elon Musk melalui cuitan pada akun Twitter pribadinya, @elonmusk, pada beberapa jam yang lalu.

“Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints (Twitter akan membentuk dewan moderasi konten dengan sudut pandang yang sangat beragam),” katanya pada Sabtu, 29 Oktober 2022.

Lebih lanjut, Elon Musk juga menjelaskan bahwa tidak akan ada keputusan sebelum rapat dewan dilaksanakan.

Baca Juga: Galon Sekali Pakai Berpotensi Mengandung Etilen Glikol, Bukan Solusi Tepat Tangani Sampah Plastik

“No major content decision or account reinstatements will happen before that council convenes (Tidak ada keputusan terkait konten atau pemulihan akun yang akan terjadi sebelum dewan tersebut menggelar sidang),” ujarnya.

Dalam cuitannya tersebut, Elon Musk memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa di bawah kepemimpinannya ini, Twitter akan melegalkan konten soal komedi.

“Comedy is now legal on Twitter (Komedi saat ini diperbolehkan di Twitter),” ucapnya.

Meski demikian, diketahui, Elon Musk tetap menginginkan adanya batasan konten yang dapat diunggah di platform berlogo burung biru tersebut.