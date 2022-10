Elon Musk Akuisisi Twitter, Edward Snowden Turut Berkomentar: Moderasi Konten Keputusan Individu

PIKIRAN RAKYAT – Elon Musk secara resmi menjadi pemilik Twitter pada Jumat, 28 Oktober 2022, setelah mengakuisisi platform media sosial berwarna biru itu dengan uang senilai USD 44 miliar atau sekitar Rp682 triliun.

Hal tersebut pun menuai tanggapan, salah satunya dari Edward Snowden. Melalui akun Twitter pribadinya, @Snowden, ia pun melontarkan komentarnya terkait kepemilikan Twitter yang telah diakuisisi oleh Elon Musk

“This is going to cause controversy, but platform censorship had clearly gone too far. Content moderation should be an individual decision, not a corporate prison (Ini akan menimbulkan kontroversi, tetapi sensor platform jelas sudah terlalu jauh. Moderasi konten harus menjadi keputusan individu, bukan penjara perusahaan),” katanya, dikutip pada Sabtu, 29 Oktober 2022.

Oleh karena hal tersebut, Edward Snowden pun berharap agar masyarakat dapat menentukan pilihan mereka sendiri.

Baca Juga: Galon Sekali Pakai Berpotensi Mengandung Etilen Glikol, Bukan Solusi Tepat Tangani Sampah Plastik

“Let people make their own choices and not just on Twitter (Biarkan orang membuat pilihan mereka sendiri dan bukan hanya di Twitter),” ujarnya.

Sebagai informasi, Elon Musk akhirnya membeli Twitter, usai terkendala beberapa hal. Diketahui, setelah menjadi pemilik Twitter, Elon Musk pun memberhentikan sejumlah petinggi platform berlambang burung biru tersebut.

Adapun, beberapa petinggi Twitter yang diberhentikan oleh Elon Musk di antaranya adalah CEO Twitter Parag Agrawal, Pimpinan Finansial Ned Segal dan Pimpinan Legal dan Kebijakan Vijaya Gadde.

Meski demikian, Elon Musk maupun perwakilan dari pihak Twitter pun masih belum memberikan keterangan lebih lanjut soal kebijakan pemecatan tersebut.