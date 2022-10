Profil: Xi Jinping Pimpin China Dalam Perjalanan Baru (Bagian 2)

PIKIRAN RAKYAT - Xi mengajukan filosofi pembangunan baru yang mendukung pembangunan yang inovatif, terkoordinasi, ramah lingkungan, terbuka, dan inklusif bagi semua pihak. Peter Koenig, mantan ekonom senior di Bank Dunia, mengatakan filosofi pembangunan baru itu mungkin merupakan inti dari apa yang kini disebut sebagai "Xiconomics". "Ini sangat khas dan saya pikir hal itu menggambarkan dengan baik apa yang terjadi saat ini dalam perekonomian China," katanya.

Xi kerap berkunjung ke perusahaan, pabrik, toko, dan kios untuk merasakan denyut aktivitas perekonomian. Pada kunjungannya ke salah satu pabrik pembuatan mobil, dia menjajal sebuah sedan buatan China untuk mendapatkan pengalaman nyata. Dia mengatakan bahwa jika China ingin meningkatkan posisinya dari negara produsen mobil besar menjadi negara produsen mobil yang kuat, negara itu perlu mengembangkan kendaraan energi baru (new-energy car/NEV). Dia menyerukan agar sektor NEV dijadikan sebagai titik pertumbuhan baru.

Namun, Xi tidak hanya tertarik pada perusahaan- perusahaan besar. Dia juga berdiskusi dengan penduduk desa tentang penjualan daging babi dan minuman keras mereka, menyambangi bengkel kerja komunitas, mengunjungi platform siaran langsung daring, dan mampir ke kios makanan di pinggir jalan.

Presiden Xi Jinping mengunjungi bengkel kerja Siasun Robot and Automation Co., Ltd. di Shenyang, Provinsi Liaoning, China timur laut, pada 17 Agustus 2022.