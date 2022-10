Rusia Kasih Bocoran Info ke AS: Latihan Nuklir Akan Segera Berlangsung

PIKIRAN RAKYAT - Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Rusia akan memulai latihan peluncuran rudal berisi nuklir, pada Rabu 26 Oktober 2022 waktu setempat.

AS menyebut informasi ini diketahui langsung dari Kremlin. Rusia memberitahu AS tentang hal tersebut, kata dua pejabat di pemerintahan AS, dikutip dari CSB News.

Latihan peluncuran rudal nuklir Rusia kerap disebut dengan istilah "Grom," atau Guntur Rusia, biasanya melibatkan manuver skala besar kekuatan nuklir strategis, termasuk peluncuran rudal langsung.

Sekretaris Biro Komunikasi Pentagon Brigjen Patrick Ryder mengatakan, dengan pemberitahuan Rusia soal informasi latihan peluncuran rudal nuklir ini, maka Rusia telah mematuhi kewajiban pengendalian senjata dan komitmen berkaitan soal transparansi.

Kendati demikian, AS mengharapkan latihan tahunan rudal nuklir Rusia ditunda selama beberapa minggu kedepan, tetapi baru-baru ini menerima pemberitahuan konfirmasi terkait itu dari Rusia.

Latihan Rusia itu bertepatan dengan latihan nuklir Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO yang telah sudah direncanakan. Latihan NATO tahun ini diselenggarakan di Belgia, berlangsung dari 17 Oktober hingga 30 Oktober dengan melibatkan 14 negara.

Pesawat jarak jauh B-52 milik AS yang mengangkut nuklir ikut berpartisipasi, terbang dari Pangkalan Udara Minot di Dakota Utara.

Latihan ini juga mencakup jet tempur generasi keempat dan kelima, tetapi tidak ada senjata aktif yang akan digunakan.

