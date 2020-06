Gadis Berusia 11 Tahun di India Menangis Darah, Dokter Masih Berusaha Temukan Penyebabnya

PIKIRAN RAKYAT - Fenomena medis yang terbilang langka dikenal dengan haemolacria terjadi pada seorang gadis berusia 11 tahun di India, tanpa rasa sakit atau emosi yang kuat tetesan cairan merah akan tiba-tiba menetes dalam beberapa menit, dua hingga tiga kali setiap harinya.

Dokter mata dari All India Institute of Medical Sciences di New Delhi mengatakan tim medis menjalankan serangkaian tes untuk menemukan penyebabnya.

Pasalnya, pasien berusia 11 tahun ini tidak memiliki riwayat utama atau penyakit.

Kelenjar air matanya tampak utuh, hasil darahnya jelas, dan selain sel darah, cairan yang dialirkan dari saluran air matanya tidak biasa.

Para ahli medis tidak dapat memberikan petunjuk pasti yang dapat membantu mereka memahami kasus ini. Meski begitu, saat diamati selama beberapa hari ke depan, anak itu akan terus menangis.

Dokter Yunani Aëtius dari Amida mungkin merujuk pada sesuatu yang serupa ketika ia menggambarkan penyakit masa kanak-kanak yang melibatkan darah yang bocor dari sudut mata.

Penulis sejarah medis lainnya seperti Antonio Brassavola dan Rembertus Dodoens juga diduga melaporkan kasus yang berhubungan dengan menstruasi pada wanita remaja.