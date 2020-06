Sebabkan Banyak Kematian, Bus Ajaib 'Into the Wild' Dipindahkan dari Belantara Alaska

PIKIRAN RAKYAT - Pihak berwenang Alaskan akhirnya memilih untuk mengangkut dan memindahkan bus sekolah yang terkenal di buku dan film Into the Wild.

Bus sekolah yang secara ajaib berada di pedalaman Alaska disebut menjadi obsesi bagi banyak orang untuk meninggalkan kota dan hidup di alam liar seperti kisah buku dan film Into the Wild.

Sayangnya lantaran banyak orang yang tersesat dan mati akibat obsesi dari buku dan film Into the Wild. Akhirnya pihak berwenang Alaska memilih memindahkannya.

Helikopter Garda Nasional mengangkut bus era 1940-an yang rusak dari Taman Nasional Denali pada hari Kamis 18 Juni 2020.

Bangkai bus itu memang terkenal dan dikenal sebagai Fairbanks Bus 142 atau "Magic Bus". Bus itu telah terdampar selama beberapa dekade di Stampede Trail di Alaska.

Namun bus itu menjadi situs ziarah favorit setelah penerbitan Into the Wild, sebuah novel non-fiksi tahun 1996 yang dikarang oleh Jon Krakauer.

Buku itu menceritakan kehidupan Christopher McCandless, seorang penduduk kota yang meninggalkan teman-teman, keluarga, dan kehidupan perkotaan untuk menjelajah pedalaman Alaska.