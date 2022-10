Invasi Rusia-Ukriana Terus Memanas, Elon Musk Beri Prediksi Akan Seperti Apa Perang Berakhir

PIKIRAN RAKYAT - Invasi Rusia-Ukraina yang berkecamuk sejak akhir Februari 2022, belum menunjukkan tanda-tanda damai. Malah, konflik di kawasan Eropa Timur itu makin meruncing.

Pemilik Tesl Inc, Elon Musk memprediksikan skenario yang mungkin akan terjadi terkait invasi Rusia-Ukraina. Menurutnya, kompromi dari pihak Ukraina dengan merelakan Krimea adalah hal yang paling mungkin.

Sebelum menyebut itu, Elon Musk mulanya merespons cuitan seorang pengguna Twitter dengan nama akun @DavidSacks yang menuliskan pada timeline Twitternya terkait akhir invasi Rusia-Ukraina.

David Sacks menyampaikan tiga kemungkinan yang terjadi pada invasi Rusia-Ukraina yaitu bahwa perang akan terus berlangsung, dan yang kedua adalah perang nuklir, lalu terakhir kedua negara akan berkompromi.

"3 most likely outcomes of Ukraine War: 1. forever war - Russian mobilization reestablishes stalemate. 2. Nuclear war - Ukrainian counter-offensive keep winning; Russia uses nukes to defend Crimea. 3. Compromises - US tells Ukraine it can't have Crimea back," kata David Sacks.

(3 hasil yang paling mungkin dari perang Ukraina: perang selamanya - mobilisasi Rusia membangun kembali jalan buntu, 2. Perang Nuklir - serangan balik Ukraina terus menang; Rusia menggunakan nuklir untuk mempertahankan Krimea, 3. Kompromi - AS memberitahu Ukraina bahwa mereka tidak dapat mengembalikan Krimea)

Elon Musk yakin kalau kompromi akan terjadi. Kompromi yang dimaksudnya yakni pihak Ukraina akan merelakan Krimea dengan bantuan AS.

Menurutnya pihak AS akan membantu menyakinkan Ukraina untuk merelakan Krimea ke Rusia. Namun sebelum itu, akan ada gesekan mengerikan yang terjadi lebih dulu antara dua negara itu.

