Seberapa Sehat Raja Charles III? Berikut Riwayat Kesehatan sang Raja

PIKIRAN RAKYAT - Meski menjadi orang tertua yang pernah naik takhta dalam sejarah Kerajaan Inggris, Raja Charles III memiliki catatan kesehatan yang mengesankan.

Di usia hampir 74 tahun, Raja Charles III adalah orang tertua yang pernah naik takhta di Inggris.

Raja Charles III tampaknya mewarisi umur panjang dan gen baik dari ibunya, Ratu Elizabeth II.

Menjadi penguasa Inggris dan negara-negara persemakmuran adalah pekerjaan sulit yang membutuhkan stamina mental dan fisik yang kuat.

Meski istana terkenal sangat tertutup dengan kesehatan keluarga kerajaan, tetapi Raja Charles cukup blak-blakan tentang kesehatannya.

Di tahun 2012, Raja Charles menulis sebuah buku berjudul "Harmony: A New Way of Looking at our World".

Dalam buku itu tertuang hal-hal yang menurutnya harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan di seluruh dunia. Dia membahas nutrisi yang baik, olahraga, epidemi obesitas, kemiskinan, obat-obatan, dan efek perubahan iklim pada kesehatan manusia.