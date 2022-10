Sejarah No Bra Day yang Diperingati Setiap 13 Oktober, Gerakan Perangi Kanker Payudara

PIKIRAN RAKYAT - Setiap tahunnya, No Bra Day dirayakan oleh sebagian orang di seluruh dunia setiap tanggal 13 Oktober.

Namun tahukah Anda bagaimana awal mula No Bra Day dirayakan sampai sekarang? Simak sejarah singkatnya berikut ini.

Asal-usul perayaan No Bra Day sebenarnya dapat ditelusuri dari dua tanggal yang berbeda yaitu 9 Juli 2011 dan 19 Oktober 2011.

Pada bulan Juli 2011, seseorang yang memiliki nama samaran Anastasia Donuts menggagas perayaan National No Bra Day untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari kanker payudara.

Dia mengkampanyekan perayaan National No Bra Day itu melalui internet untuk membantu mempromosikan acara tersebut.

Sementara itu di tempat yang berbeda, seorang dokter bernama Mitchell Brown menginisiasi kegiatan serupa dengan nama BRA (Breast Reconstruction - An Event of Learning and Sharing) Day.

Gerakan itu bermula pada 19 Oktober 2011 di Toronto, Kanada yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi kaum wanita saat menghadapi mastektomi.