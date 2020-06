Garang saat Perang Dagang, Trump Disebut Minta Bantuan Presiden Tiongkok untuk Menangkan Pemilu AS

PIKIRAN RAKYAT - Tiongkok selama ini selalu diposisikan berhadapan dengan Presiden Donald Trump dan Amerika Serikat (AS).

Namun, tiba-tiba saja publik dikejutkan dengan kabar bahwa Trump sempat 'mengemis' bantuan pada Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, kabar tersebut dikuak dalam buku "The Room Where It Happend: A White House Memoir" karya John Bolton, mantan penasihat keamanan Trump.

Baca Juga: KPK Eksekusi Mantan Dirut PTPN III ke Lapas Sukamiskin Bandung

Padahal, masih lekat dalam ingatan publik internasional bagaimana garangnya Trump menggencarkan perang dagang terhadap Tiongkok.

Jauh sebelum pandemi menggerogoti perdagangan dan ekonomi dunia, perang dagang jadi ancaman yang begitu menakutkan.

Sebagai rival ekonomi, Trump berupaya menaikkan tarif impor bagi barang-barang asal Negeri Tirai Bambu.

Baca Juga: Dihujat Usai Potretnya di Holywings saat Covid-19 Viral, dr. Tirta: Untung Saya Tidak Bunuh Diri

Presiden ke-45 AS ini terus mempersulit masuknya barang-barang produksi pabrikan Tiongkok demi menarik perusahaan kembali ke dalam negeri.