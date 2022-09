Kini Berada di Urutan Berakhir, Simak Profil Pangeran Harry dan Meghan Markle

PIKIRAN RAKYAT - Urutan Pangeran Harry dan Meghan Markle dipindah ke urutan terbawah di situs resmi Kerajaan Inggris, bersama dengan Pangeran Andrew yang juga urutannya dipindahkan ke bagian terakhir.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari dailymail, pada awalnya Pangeran Harry dan Meghan Markle berada di bagian tengah dari urutan tersebut, di bawah anggota Senior dan diatas anggota minor Kerajaan Inggris.

Namun, saat situs tersebut diubah setelah kematian Ratu Elizabeth II pada 8 September 2022 lalu, Harry dan Meghan ditaruh di urutan akhir, di bawah Putri Alexandra dan Duke and Duchess of Gloucester, dan Duke of Kent.

Selain itu, Pangeran Michael dari Kent dan istrinya, Marie Christine, juga dihilangkan dari situs resmi Kerajaan Inggris. Mereka berdua bukan anggota kerajaan yang bekerja.

Hal ini sepertinya dilakukan karena rencana Raja Charles III yang ingin merampingkan monarki selama masa pemerintahannya.

Sementara itu, Putri Alexandra, Duke of Kent dan Duke of Gloucester, yang merupakan sepupu mendiang Ratu, semuanya masih berada di halaman situs resmi Kerajaan Inggris karena mereka semua masih anggota kerajaan yang bekerja.

Harry dan Meghan pertama kali diubah urutannya sekitar 15 bulan yang lalu, setelah sebelumnya berada di bawah Pangeran dan Putri Wales. Lalu pindah di bawah The Wessex dan Putri Anne.

Satu hari setelah pemakaman Ratu Elizabeth II selesai dilakukan, Harry dan Meghan terbang kembali ke California tanpa berhasil menyelesaikan perbedaan mereka dengan Raja Charles dan Pangeran William.