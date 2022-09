Kerajaan Denmark Hapus Gelar Kerajaan dari Empat Cucu Ratu Margrethe II

PIKIRAN RAKYAT - Penguasa Monarki Denmark saat ini, Ratu Margrethe II, telah melucuti gelar kerajaan empat cucunya dari anak keduanya, Pangeran Joachim, yaitu Pangeran Nikolai, Pangeran Felix, Pangeran Henrik, dan Putri Athena.

Ratu berusia 82 tahun tersebut telah menghapuskan gelar Prince/Princess (Pangeran/Putro) dan His/Her Highness (yang mulia).

Pernyataan yang dikeluarkan pada Rabu, 28 September 2022 bahwa alasan Ratu Margrethe II menghapus gelar kerajaan keempat cucunya tersebut adalah karena sang Ratu berharap langkah tersebut akan memungkinkan keempat cucunya tersebut mempunyai kehidupan mereka sendiri tanpa dibatasi oleh pertimbangan dan tugas khusus, yang melibatkan afiliasi formal dengan Keluarga Kerajaan Denmark.

Keempat anak Pangeran Joachim tersebut akan dikenal sebagai His Excellency Count of Monpezat atau Her Excellency Countess of Monpezat mulai tanggal 1 Januari 2023 mendatang.

Keempat bersaudara tersebut, yang saat ini berada di urutan ketujuh hingga kesepuluh dalam garis tahta kerajaan Denmark, tetap akan mempertahankan tempat mereka dalam urutan suksesi.

Nikolai dan Felix, yang keduanya merupakan seorang model, adalah putra Pangeran Joachim dan istri pertamanya, Alexandra, Countess of Frederiksborg.

Pangeran Joachim menikah lagi dengan Putri Marie pada 2008, dan pasangan itu memiliki 2 anak, Henrik dan Athena.

Keputusan Ratu Margrethe II tersebut tidak memengaruhi keempat anak Putri Mahkota Mary dan Putra Mahkota Frederik, yang merupakan pewaris takhta.