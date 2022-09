Dibongkar Curhat Meghan Markle, Mengeluh Soal Keluarga Kerajaan Tentang Hal Ini

PIKIRAN RAKYAT – Meghan Markle, istri Pangeran Harry kembali jadi sorotan setelah pernyataan keluhannya terkait Kerajaan Inggris kembali mencuat.

Istri Pangeran Harry itu menyampaikan keluhan terkait dirinya yang tidak digaji saat menjalani tur kerajaan Inggris.

Duchess of Sussex itu mengaku bingung selama 16 hari harus mengikuti tur Kerajaan Inggris.

Meghan Markle dikabarkan pernah mengeluh tentang kinerjanya yang tidak pernah digaji oleh pihak keluarga kerajaan.

Hal ini terjadi sebelum Meghan Markle akhirnya mengundurkan diri dari keluarga kerajaan pada 2020 lalu.

Kabar itu muncul dalam tulisan buku Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown yang ditulis oleh Valentine low, jurnalis yang telah meliput keluarga kerajaan Inggris selama lebih dari sperempat abad.

Ia mengungkapkan dalam bukunya, Meghan Markle mengeluh soal sikap keluarga kerajaan.

“Saya tak percaya, saya tidak dibayar untuk melakukan pekerjaan ini,” ujar Meghan Markle.