Nama Pangeran Harry dan Meghan Markle Diturunkan ke Bagian Bawah Situs Web Keluarga Kerajaan

PIKIRAN RAKYAT – Pangeran Harry bersama sang istri, Meghan Markle telah diturunkan ke bagian bawah situs web keluarga Kerajaan setelah kepergian Ratu Elizabeth II.

Duke dan Duchess of Sussex sebelumnya terdaftar di tengah halaman, di atas bangsawan kecil termasuk Duke dan Duchess of Gloucester, Duke of Kent, Putri Alexandra, dan Pangeran dan Putri Michael dari Kent.

Pangeran Harry dan Meghan Markle telah dipindahkan lebih jauh ke situs web resmi Keluarga Kerajaan setelah kematian Ratu, dan sekarang ditampilkan di bagian bawah bersama Pangeran Andrew.

Namun ketika halaman web diperbarui untuk memasukkan gelar baru Raja Charles III, Pangeran William, Kate Middleton setelah kematian Ratu pada 8 September, para bangsawan yang berbasis di California itu diposisikan ulang di bagian bawah bersama Duke of York.

Hal itu terjadi sekitar 15 bulan setelah pasangan Harry dan Meghan turun peringkat, di bawah Pangeran Edward dan istrinya Sophie, Countess of Wessex dan Putri Anne, setelah mereka keluar dari kehidupan kerajaan dan pindah ke California pada bulan Januari 2020 lalu.

Pengungkapan itu muncul setelah seorang ahli kerajaan mengklaim ada “ketegangan yang meningkat” antara Duke dan Duchess of Sussex dan Raja Charles III, atas masa depan gelar kerajaan anak-anak mereka.

Kematian sang Ratu Elizabeth II menandai era baru monarki dengan cicitnya Archie dan Lilibet secara teknis, masing-masing menjadi pangeran dan putri. Menurut Surat Paten yang dikeluarkan oleh Raja George V pada tahun 1917.

Akan tetapi menurut editor kerajaan The Times, Roya Nikkhah, pasangan itu khawatir Raja akan melucuti gelar mereka setelah keengganannya segera untuk mengakui status tinggi mereka setelah kepergian Ratu.