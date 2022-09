Inilah Isi Ramalan Nostradamus, Ternyata Bukan Pangeran William yang Naik Tahta di Masa Depan?

PIKIRAN RAKYAT – Selama hidupnya, Nostradamus pernah menulis beberapa buku berisi ramalan-ramalannya.

Salah satunya yaitu sebuah buku tebal yang meramalkan bahwa Ratu Elizabeth II akan meninggal pada tahun 2022, dan itu berdasarkan prediksi yang dibuat oleh Nostradamus lebih dari 500 tahun yang lalu.

Penerbit buku tersebut bahkan menyebutkan bahwa buku tersebut juga mencakup banyak prediksi akurat lainnya

Sebuah buku yang berisi tafsiran dari ramalan-ramalan Nostradamus itu ditulis oleh Mario Reading pada tahun 2005 lalu. Buku tersebut berjudul 'Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future'.

Mario Reading telah meninggal pada tahun 2017 lalu. Ia percaya bahwa empat baris puisi bersajak Nostradamus diberi nomor yang diindeks untuk berkorelasi dengan tanggal.

Penerbit buku Watkins mengklaim interpretasi Mario juga meramalkan pembunuhan Benazir Bhutto pada 2007 dan Credit Crunch pada 2008.

Dalam salah satu wawancaranya, Mario mengatakan bukunya dan Nostradamus juga memprediksi serangan teroris 2015 di Paris dengan tepat.

“Merekalah yang saya diskusikan saat itu. Saya menandai mereka, menurut tanggal indeks, antara dua dan tiga tahun, tetapi saya pikir ketika saya membacanya untuk Anda, Anda akan menyadari betapa spesifiknya mereka,” katanya.