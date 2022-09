Bagaimana Peran dan Tugas Black Rod Kerajaan Inggris? Simak Penjelasan Berikut

PIKIRAN RAKYAT - Di Inggris untuk pertama kalinya peran Black Rod diisi oleh seorang wanita. Adalah Sarah Clarke, wanita berusia 55 tahun yang menjalani peran tersebut.

Black Rod adalah perwira senior di House of Lords, bertanggung jawab untuk mengontrol akses dan menjaga ketertiban di dalam House dan daerah sekitarnya.

Sarah Clarke ditunjuk sebagai Black Rod baru pada November 2017. Dia secara resmi mengambil tugas sebagai Lady Usher of the Black Rod pada Februari 2018.

Dalam parlemen negara Inggris dibagi menjadi House of Lords, House of Commons, dan raja. Black Rod termasuk ke dalam House of Lords.

Mereka melapor kepada Panitera Parlemen, yang secara keseluruhan bertanggung jawab atas administrasi DPR.

Pada pertengahan abad kesembilan belas kantor Black Rod direformasi ada pengurangan staf dan sistem biaya tambahan serta gaji Black Rod dihapuskan.

Tugas parlementer Black Rod terbagi dalam dua kategori yaitu ada administratif dan seremonial.

Dikutip dari Reuters, berikut tugas administratif Black Rod: