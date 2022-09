Ratu Elizabeth II Resmi Dimakamkan Bersama Mendiang Ayah, Ibu, Adik, dan Suami Tercintanya

PIKIRAN RAKYAT - Ratu Elizabeth II telah dimakamkan pada Senin, 19 September 2022 di The King George VI Memorial Chapel, London.

Jasad Ratu Elizabeth II dimakamkan bersama dengan suaminya Pangeran Philip, Ayahnya Raja George VI, Ibunya The Queen Mother, dan Adiknya Princess Margaret.

Prosesi pemakaman berlangsung dari siang hingga sore hari waktu setempat. Prosesi di Westminster Abbey dihadiri oleh tamu dari berbagai negara dan disiarkan di berbagai Channel TV dan YouTube.

Sedangkan prosesi pemakaman di Windsor hanya dihadiri oleh Anggota Kerajaan Inggris serta kerabat dekat namun masih bisa ditonton di Chanel TV dan YouTube Royal Family.

Akun Instagram @theroyalfamily memberikan penghormatan terakhir untuk penguasa monarki tersebut dalam sebuah postingan yang memperlihatkan Ratu sedang berada disebuah bukit.

Foto tersebut merupakan foto yang belum pernah dibagikan sebelumnya, disertai dengan tulisan "May flight of Angels sing thee to thy rest. Dalam kenangan, yang mulia Ratu 1926-2022."

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari dailymali, kalimat 'May flight of Angels sing thee to thy rest' pernah disebutkan oleh Raja Charles III sebelumnya pada saat ia berbicara di TV nasional pertama kali setelah kematian Ratu.

Kalimat tersebut dikutip dari Shakespeare yang kurang lebih berarti "Semoga pergi dengan para malaikat bernyanyi dalam istirahat."