Deretan Fakta Nostradamus, Lulusan Dokter yang Banting Setir Menjadi Dukun Legendaris Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa ramalan Nostradamus tentang tragedi besar di dunia kembali diperbincangkan.

Ramalan Nostradamus tersebut tertuang pada buku berjudul 'The Complete Prophecies for The Future - Ramalan yang Mengguncang Dunia' karya Mario Reading.

Ramalan Nostradamus yang baru-baru ini disebut menjadi nyata adalah terkait dengan kematian Ratu Elizabeth II di usia 96 tahun pada 2022.

Di balik itu semua, siapa yang sangka jika Nostradamus pernah mengenyam ilmu medis atau kedokteran.

Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk menjadi salah satu seorang dukun atau peramal yang hebat di dunia ini.

Siapa sebenarnya Nostradamus?

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Britannica, Nostradamus atau Michel de Nostredame lahir pada 14 Desember 1503, di Saint-Rémy, Prancis.

Ketika Nostradamus usia 14 tahun, ia diketahui belajar ilmu kedokteran di Universitas Avignon. Meski terpaksa berhenti karena wabah pes.