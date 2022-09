Ramalan Nostradamus Soal Nasib Kerajaan Inggris, Raja Charles III Bakal Dilengserkan?

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah buku yang terbit pada tahun 2005, meramalkan kematian Ratu Elizabeth II. Selain itu, buku itu juga meramalkan, sebuah peristiwa tidak terduga bakal menimpa Raja Charles yang baru.

Michel de Nostredame alias Nostradamus menulis buku kumpulan ramalan pada tahun 1555. Buku berjudul Les Propheties itu menyebutkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hingga tahun 3797.

Pada tahun 2005, penulis Inggris, Mario Reading, menjelaskan nubuat-nubuat Nostradamus dalam buku berjudul Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future. Buku itu menjabarkan prediksi Nostradamus tentang kematian Ratu Elizabeth dan apa yang mungkin menimpa Keluarga Kerajaan selanjutnya.

Masing-masing quatrain Nostrodamus berisi ramalan, beberapa quatrains berisi lebih dari satu, menggunakan bahasa yang samar. Bahasa ini telah ditafsirkan berkali-kali selama bertahun-tahun, beberapa dengan akurasi yang bervariasi saat peristiwa terungkap.

Baca Juga: Hasil Sidang Banding Ferdy Sambo Diumumkan, Ini Keputusannya

Meski begitu, ramalan-ramalan Nostradamus kerap tidak bisa dipahami dengan jelas karena ditulis menggunakan bahasa-bahasa yang ambigu.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Express pada 19 September 2022, penulis sains, Brian Dunning, mengatakan bahwa quatrains Nostradamus telah dijelaskan dengan cara yang salah.

Namun, Reading menjelaskan dalam bukunya pada tahun 2005, ramalan tersebut akan mengejutkan bagi rakyat Inggris.

Reading berteori, cara Nostradamus memberi nomor pada setiap quatrain menunjukkan tahun dibuatnya ramalan itu akan menjadi kenyataan, dan mengungkapkan bahwa itu berarti ramalan quatrain ini akan terwujud pada tahun 2022 dengan kematian Ratu Elizabeth dan suksesi Raja Charles III.

Baca Juga: BSU Tahap 2 Cair untuk 2,4 Juta Pekerja, Begini Cara Pastikan Kamu Jadi Daftar Penerima atau Tidak