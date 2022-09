PIKIRAN RAKYAT - BLACKPINK merilis video klip lagu baru mereka yang berjudul 'Shut Down' pada Jumat, 16 September 2022 pukul 1 siang waktu setempat.

'Shut Down' diterima dengan baik oleh para penggemar BLACKPINK dan berhasil menjadi trending di YouTube.

'Shut Down' merupakan lagu utama dalam album studio kedua BLACKPINK yakni BORN PINK. Lagu ini diaransemen oleh TEDDY dan 24.

Lirik lagu tersebut ditulis oleh TEDDY, Danny Chung, dan Vince. Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, lagu ini juga mengambil sampel La Campanella dari komposer klasik Paganini yang menciptakan kombinasi musik klasik menakjubkan dengan ketukan hip hop.

Baca Juga: Warga Pindah ke SPBU Swasta Setelah BBM Pertamina Naik Harga: Biarin Mahal Tapi Engga Kotor Bensinnya!

Berikut ini lirik lagu 'Shut Down' - BLACKPINK yang trending di YouTube, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia.

Blackpink in your area

Blackpink in your area

Keombaeg-i anya tteonan jeog eobs-eunikka

Gogaedeul-i dol-a jinjeonghae mog kkeokk-illa

bunhongbich-ui eol-eum drip drip drip freeze ‘em on sight

Shut it down what what what what

Geim-i anya jin jeog-i eobs-eunikka

Jij-eobwa ne mog-e mogjul-eun nae geonikka

Ttangbadag-e dah-eun pedal we go two zero five

Shut it down uh uh uh uh