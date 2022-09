Prediksi Nostradamus, Indonesia dan Australia Akan Berperang di Tahun 2037?

PIKIRAN RAKYAT - Nostradamus atau memiliki nama panjang Michel de Nostredame seorang astrolog Prancis, dokter dan peramal terkenal.

Nostradamus juga dikenal karena dapat meramalkan suatu kejadian besar yang terjadi di dunia.

Buku terkait ramalan Nostradamus yang berjudul The Complete Prophecies for The Future saat ini kembali ramai diperbincangkan publik.

Buku ramalan yang mengguncang dunia tersebut geger kembali lantaran berhasil meramalkan kematian Ratu Elizabeth II.

Di dalam buku tersebut terdapat ramalan pada tahun 2022 terkait, Pewaris Takhta Kerajaan Inggris, Raja Charles III dari Inggris Turun Takhya dan Sir Bevis yang Malang.

Dalam ramalan tersebut tertulis jika 'Ratu Elizabeth II akan meninggal sekitar tahun 2022, pada usia sekitar sembilan puluh enam, lima tahun lebih pendek daripada masa hidup ibunya. Pangeran Charles akan diangkat sebagai raja untuk menggantikannya dan menjadi Raja Kepulauan'.

Buku inipun dibahas oleh salah satu akun TikTok ilyasmhmmd_ terkait ramalan di tahun 2037.

Dirinya membahas terkait adanya ramalan perang antara Australia dan Indonesia dalam buku tersebut.