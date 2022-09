Mengenal Vigil of the Princes, Tradisi Keluarga Kerajaan Inggris Saat Melepas Ratu Elizabeth II

PIKIRAN RAKYAT - Keempat anak Ratu Elizabeth berkumpul di Katedral St. Giles, Edinburgh, Skotlandia pada Senin, 12 September 2022.

Mereka berkumpul di sana untuk melakukan salah satu tradisi keluarga kerajaan Inggris, Vigil of the Princes.

Raja Charles III, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward menjalankan tradisi tersebut dengan khidmat.

Lantas, apa itu Vigil of the Princes?

Baca Juga: Penyebab BSU 2022 Tak Cair ke Rekening Pekerja padahal yang Lain Sudah, Ternyata Ini Kendalanya

Vigil of the Princes adalah tradisi anggota keluarga Kerajaan Inggris berdiri mengelilingi peti jenazah raja atau ratu selama beberapa menit. Tradisi tersebut juga bisa dimaknai sebagai salam perpisahan.

Sejauh ini, tradisi Vigil of the Princes sudah pernah dilaksanakan sebanyak tiga kali, yakni ketika meninggalnya Raja George V pada tahun 1936, Ibu Suri pada tahun 2002, dan baru-baru ini adalah Ratu Elizabeth.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari people.com, Vigil of the Princes disebut-sebut akan mulai menjadi tradisi wajib tiap kali ada anggota keluarga kerajaan Inggris yang meninggal dunia.

Ketika Virgil of the Princes Ratu Elizabeth berlangsung, para menantu dari sang ratu pun turut hadir menyaksikan. Ada Permaisuri Camilla dan Countess of Wessex, Sophie.

Baca Juga: Waspada Musim Hujan Tiba! Ini 5 Penyakit yang Biasa Muncul akibat Banjir