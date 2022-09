Nomor Darurat 911, Apakah Berkaitan dengan Serangan WTC 11 September?

PIKIRAN RAKYAT - Tentunya tak asing lagi, 911 adalah nomor telepon darurat di Amerika Serikat.

911 merupakan bagian dari North American Numbering Plan (NANP). Dengan demikian, siapapun yang sedang membutuhkan bantuan darurat dapat menghubungi nomor tersebut.

Nomor darurat tersebut kerap kali muncul dalam sejumlah film Hollywood. Bahkan beberapa di antaranya justru terinspirasi dari nomor tersebut. Sebut saja film The Call (2013) dan The Guilty (2021).

Kemudian banyak orang mengaitkan tragedi serangan World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001 atau sering disebut tragedi 9/11 dengan nomor tersebut.

Lantas apakah ada hubungannya antar nomor darurat 911 dengan peristiwa 9/11?

Kenyataannya tak ada sama sekali korelasi antara kedua hal tersebut, karena panggilan darurat dilafalkan sebagai “nine one one” bukan “nine eleven”.

Kemudian karena format penanggalan masyarakat Amerika adalah bulan;hari;tahun sehingga harusnya yang sesuai adalah tanggal 1 September 2001 yang terdengar seperti sama 9/1/01 dibaca nine one one bukan 9/11/01 atau dibaca nine eleven one.

