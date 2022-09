Netizen Berduka Atas Kepergian Ratu Elizabeth II: Terima Kasih untuk Dedikasinya

PIKIRAN RAKYAT – Duka mendalam tengah menyelimuti Kerajaan dan masyarakat Inggris, yang baru saja kehilangan sang pemimpin, Ratu Elizabeth II.

Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun, pada Jumat, 8 September 2022 di Balmoral, Skotlandia.

Ratu Elizabeth II menjabat sebagai pimpinan negara Inggris terlama sepanjang sejarah monarki Inggris, yaitu 70 tahun.

Dilansir Pikiran-rakyat.com dari akun Instagram @theroyalfamily, sebuah foto unggahan yang memperlihatkan wajah cantik Ratu Elizabeth II dipenuhi dengan duka mendalam, serta ungkapan rasa terima kasih atas segala hal yang dilakukannya selama masa pemerintahan.

“The finest reign, from the most amazing human. Thank you (Pemerintahan terbaik, dari manusia yang paling menakjubkan. Terima kasih),” kata pemilik akun @chrishughesofficial.

“Rest in peace, your majesty. Thank you for years of public service and dedication to your country & to the world (Terima kasih atas pelayanan publik dan dedikasi selama bertahun-tahun untuk negara Anda dan untuk dunia),” kata pemilik akun @joe***.

“My deepest condolences to the royal family. It is unreal and the end of an era after 70 years on the throne (Belasungkawa terdalam saya kepada keluarga kerajaan. Itu tidak nyata dan akhir dari sebuah era setelah 70 tahun di atas takhta),” ujar akun @geb***

