Rangkaian 10 Hari ke Depan: Pemakaman Ratu Elizabeth II, dari Balmoral Menuju Windsor

PIKIRAN RAKYAT – Usai Istana Buckingham menginformasikan Ratu Kerajaan Inggris Elizabeth II mengembuskan nafas pada Kamis, 8 September 2022, prosesi pemakaman ratu diketahui akan berlangsung selama sepuluh hari ke depan.

Sebelumnya, pemerintah istana juga telah mengumumkan bahwa hari pemakaman akan menjadi hari libur umum sekaligus hari berkabung nasional.

Berikut rangkaian 10 hari upacara pemakaman Ratu Elizabeth II, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Guardian.

Hari ke-1 (Sabtu, 10 September 2022)

Meskipun kematian ratu terjadi pada hari Kamis, namun rencana resmi upacara kematian ratu Elizabeth baru akan dimulai pada Sabtu ini.

Di hari pertama, peti mati ratu dikabarkan tetap akan berada di Balmoral. Sedangkan Dewan Rahasia kerajaan akan berkumpul tanpa Charles untuk menyatakannya sebagai raja baru.

Selepas itu, Dewan Rahasia baru akan mengadakan pertemuan pertamanya dengan Raja Charles III yang akan ditemani oleh Ratu Baru Camilla untuk membuat pernyataan dan sumpah pribadinya.

