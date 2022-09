Ratu Elizabeth II Meninggal Dunia, Simak Info Lengkap Daftar Gelar Sang Ratu

PIKIRAN RAKYAT - Ratu Elizabeth II dikabarkan meninggal dunia pada 8 September 2022. Ia merupakan tokoh penting Britania Raya yang sangat dihormati.

Selama hidup Ratu Elizabeth II telah berkuasa selama 70 tahun lebih. Sehingga banyak tokoh negara yang ikut mengucapkan belasungkawa atas kabar kematiannya.

Ratu Elizabeth II juga menjadi ketua dari 54 anggota Negara-Negara Persemakmuran. Sebagai pemimpin dari Monarki Konstitusional, semasa hidup dia tidak mengungkapkan pendapat politiknya di depan publik.

Ratu Elizabeth II sosok penting yang disegani oleh berbagai negara. Dia juga telah banyak meraih gelar ketika masih hidup. Berikut merupakan beberapa daftar gelar yang telah diperoleh Ratu Elizabeth II:

Baca Juga: Cek Fakta: Ustaz Aam Amiruddin Menghembuskan Nafas Terakhir Hari Ini, Benarkah?

- 21 April 1926 – 11 Desember 1936: Paduka Yang Mulia Putri Elizabeth dari York (Her Royal Highness Princess Elizabeth of York)

- 11 Desember 1936 – 20 November 1947: Paduka Yang Mulia Sang Putri Elizabeth (Her Royal Highness The Princess Elizabeth)

- 20 November 1947 – 6 Februari 1952: Paduka Yang Mulia Sang Putri Elizabeth, Istri Adipati Edinburgh (Her Royal Highness The Princess Elizabeth, Duchess of Edinburgh)

- Sejak 6 Februari 1952: Baginda Ratu Elizabeth II (Her Majesty The Queen Elizabeth II)