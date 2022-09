Perjalanan Gelar Camilla, dari Selingkuhan hingga Permaisuri Raja Charles III

PIKIRAN RAKYAT – Sepeninggalan Ratu Elizabeth II, tak hanya nama Raja Charles III, nama sang permaisuri Camilla juga menarik perhatian publik.

Seperti diketahui, Camilla merupakan istri kedua. Sedangkan, istri pertama Raja Charles III adalah mendiang Putri Diana.

Menilik perjalanan kisah mereka, Camilla ternyata merupakan selingkuhan Charles.

James Panton dan Kenneth John Panton dalam buku mereka, Kamus Sejarah Kerajaan Inggris, mengungkap bahwa sejoli itu pertama bertemu 1970 di sebuah pertandingan olahraga polo.

Selanjutnya, Camilla disebut yang pertama kali mengejar Charles dengan berani.

Pada salah satu pertemuan di klub, Camilla mendekati Charles.

“Nenek buyutku adalah simpanan kakek buyutmu. Jadi bagaimana?” kata Camilla seperti diceritakan dari buku Kamus Sejarah Inggris.

Dalam buku yang berbeda, yakni, “The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair That Rocked Mahkota,” karya Penny Junor, Charles menggambarkan hubungan mereka dengan kata saling bahagia dan damai.

Diluar deskripsi manis yang dirasakan Charles, hubungan keduanya menemui badai setelahnya.