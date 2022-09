Judul Lagu Kebangsaan Inggris Raya Berubah Usai Pangeran Charles Naik Takhta Jadi Raja, Kenapa?

PIKIRAN RAKYAT - Lirik lagu kebangsaan Inggris Raya akan berubah setelah Ratu Elizabeth II meninggal.

Lagu God Save the Queen akan berubah menjadi God Save the King saat putra tertua Ratu naik takhta menjadi Raja Inggris dan Persemakmuran dengan gelar Raja Charles III.

Sementara itu, lirik lainnya akan tetap sama, selain kata Queen diganti dengan King serta she dan her diganti dengan he dan him.

Lagu God Save the Queen telah lama berkumandang seiring 70 tahun pemerintahan Ratu Elizabeth II.

Baca Juga: Diberi Kuota Nonton oleh Arema FC, Viking Persib Club Pilih Tak Datang: Suatu Hari Nanti

Namun, karena para pewaris takhta Kerajaan Inggris saat ini didominasi oleh pria, tentunya beberapa dekade ke depan lagu God Save the King akan terus dipakai.

God Save the King sebenarnya adalah judul asli lagu kebangsaan Inggris tersebut sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1745, dan dikenal sebagai lagu kebangsaan Inggris pada awal abad ke-19.

Lagu ini pertama kali ditampilkan di depan umum di London pada tahun 1745 sebagai lagu patriotik.

Lagu ini baru diresmikan menjadi lagu kebangsaan di awal abad 19 sebagai penghormatan kepada Raja George III.