13 Quotes Inspiratif dari Ratu Elizabeth II, Lengkap dengan Terjemahannya

PIKIRAN RAKYAT - Ratu Elizabeth dilaporkan meninggal dunia pada 8 September 2022 waktu setempat.

Dia mengembuskan napas terakhir di usia 96 tahun.

Istri dari Pangeran Philip ini sukses memecahkan rekor sebagai pemimpin Inggris terlama, yakni menjabat selama 70 tahun.

Sosoknya yang kuat bertahan di singgasana kepemimpinan membuat Ratu Elizabeth II banyak dikagumi rakyat.

Beberapa kutipan pidatonya semasa hidup bahkan banyak menginspirasi publik.

Berikut quotes inspiratif yang diambil dari pidato Ratu Elizabeth II sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.

1. "It's inevitable that I should seem a rather remote figure to many of you, a successor to the kings and queens of history.

"I cannot lead you into battle. I do not give you laws or administer justice. But I can do something else. I can give you my heart and my devotion to these old islands and to all the peoples of our brotherhood of nations." - First televised Christmas broadcast in 1957.