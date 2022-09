Ratu Elizabeth II Berpulang, David Beckham hingga Mick Jagger Berduka

PIKIRAN RAKYAT – Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada usia 96 tahun di Kastil Balmoral, Skotlandia pada Kamis, 9 September 2022.

Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, kondisi kesehatan Ratu Elizabeth II menurun sejak setahun belakangan.

Usai meninggalnya penguasa terlama monarki Inggris tersebut, ucapan dan perasaan duka mengalir dari berbagai tokoh selebiritis dunia.

David Beckham yang pernah dianugrahi gelar Officer of the Order of the British Empire (OBE) dari Ratu Elizabeth II, turut menuliskan ucapan duka dan kehilangan sang Ratu di akun Instagram-nya.

“Saya benar-benar sedih dengan kematian Yang Mulia, Ratu,” tulis David Beckham.

Selain itu, mantan kapten Timnas Inggris tersebut juga memuji karakter sang Ratu yang memiliki martabat dalam melayani negaranya.

“Sampai hari-hari menjelang kematiannya, Yang Mulia Ratu, senantiasa melayani negaranya dengan bermartabat dan anggun,” tambah Bechkam.

Selain David Beckham, musisi dan penulis lagu Mick Jagger turut juga menuliskan rasa belasungkawanya kepada Ratu Elizabeth II.