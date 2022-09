Wafat Usia 96 Tahun, Apa Rahasia Panjang Umur Ratu Elizabeth II?

PIKIRAN RAKYAT - Ratu Elizabeth II meninggal pada usia hampir satu abad tepatnya 96 tahun pada tanggal 8 September 2022.

Pada bulan Juni 2022 kemarin Ratu Elizabeth dinobatkan sebagai pemimpin Inggris terlama dengan masa jabatan 70 tahun disusul Ratu Victoria yang menjabat selama 63 tahun.

Bahkan di bulan yang sama Ratu Elizabeth memecahkan rekor pemimpin terlama kedua dunia setelah Raja Prancis Louis XIV yang hanya terpaut 2 tahun masa kepemimpinan.

Dikutip dari berbagai sumber, Ratu Elizabeth pernah bertemu dengan 14 Presiden Amerika Serikat selama 7 dekade kecuali Presiden Lyndon B. Johnson.

Dia sangat dikagumi rakyat Inggris dengan umur panjangnya lantaran pertama kali menjabat sebagai Ratu Inggris pada tahun 1952.

Dilansir dari healthdigest, sebuah penelitian di Inggris mengatakan bahwa harapan hidup seorang perempuan di Inggris hanya 62 tahun, namun Elizabeth dapat melampauinya sepanjang 34 tahun.

Bryan Kozlowski, seorang peneliti budaya Inggris membuat sebuah buku berjudul Long Live the Queen! 23 Rules for Living From Britain's Longest-Reigning Monarch yang membeberkan rahasia hidup lama sang ratu.

Dalam buku tersebut diceritakan bahwa Ratu Elizabeth II memiliki cara pandang bijak terhadap olahraga.