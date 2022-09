Ini Alasan Lagu Kebangsaan Inggris Berubah Setelah Ratu Elizabeth II Meninggal Dunia

PIKIRAN RAKYAT – Ratu Elizabeth II meninggal dunia dalam usia 96 tahun pada Kamis, 8 September 2022 waktu setempat.

Ratu Elizabeth II meninggal di Kastil Balmoral, Skotlandia setelah sebelumnya dilaporkan mengalami penurunan kondisi kesehatan.

Meninggalnya Ratu Elizabeth yang telah bertahta selama 70 tahun pun otomatis membuat lagu kebangsaan Inggris yakni “God Save The Queen” pun mengalami perubahan.

Lagu kebangsaan Inggris berjudul God Save the Queen, akan berubah menjadi God Save the King.

Hal itu karena tahta kerajaan Inggris yang baru akan digantikan oleh putra mahkota yakni Pangeran Charles.

Semua lirik lagu kebangsaan akan tetap sama, selain kata "queen" yang diganti dengan "king" serta kata "she" dan "her" diganti dengan "he" dan "him".

Saat ini Pangeran Charles otomatis menjadi raja dengan gelar Raja Charles III. Dalam pernyataan terpisah, Raja Charles III menyampaikan kesedihannya atas meninggalnya Ratu Elizabeth II.

