Ratu Elizabeth II Meninggal, Inilah Gelar Baru Pangeran William dan Kate Middleton

PIKIRAN RAKYAT – Kabar duka datang dari Kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth II menghembuskan napas terakhinya pada Kamis, 8 September 2022.

Meninggal pada usia 96 tahun di Skotlandia, Ratu Elizabeth II merupakan pemegang takhta kerajaan Inggris terlama sampai 2022 ini.

Istana Buckingham memberikan pernyataan resmi terkait meninggalnya sang Ratu.

“ Sang Ratu meninggal dunia dengan tenang di Balmoral sore ini,” kata pihak Istana Buckingham melalui pernyataan tertulis yang diterbitkan pada 8 September lalu melalui laman royal.uk.

Putra tertua Ratu Elizabeth II, Pangeran Charles secara otomatis menjadi raja Inggris. Ia juga akan menjadi kepala negara dari 14 kerajaan lain, termasuk Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Camilla, Istri dari Pangeran Charles akan menjadi Permaisuri.

Menyusul kepergian Ratu Elizabeth II, pewaris takhta saat ini adalah Pangeran William. Sama seperti ayahnya, Pangeran Willam siap menerima gelar dan peran baru.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Mirror uk, Pangeran Willam dan Kate Middleton, istrinya, akan menerima gelar baru.

Sebagai seorang pewaris takhta, William akan bergelar Duke of Cornwall, Earl of Chester, dan Duke of Rothesay. Gelar Duke of Rothesay akan digunakannya ketika di Skotlandia.