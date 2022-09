Harga Minyak Dunia Merosot di Awal Perdagangan, China Penyebabnya?

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia sebelumnya sempat terpantau merosot di awal perdagangan.

Hal tersebut diakibatkan tingginya pasokan serta kekhawatiran akan melambatnya perekonomian global.

Turunya harga minyak dunia juga diperparah dengan pembatasan yang dilakukan pemerintah China.

Upaya tersebut ditujukan untuk meredam penyebaran virus Covid-19 yang masih tinggi di China.

Sementara pasokan minyak yang meningkat justru tidak diiringi permintaan yang sepadan.

Permintaan China akan bahan bakar juga menurun dan melambat. Itulah faktor terbesar yang membuat harga minyak jatuh.

Berdasarkan informasi pasar, minyak mentah berjangka Brent telah merosot sebesar 37 sen atau 0,4 persen, menjadi diperdagangkan di 95,27 dolar AS per barel pada pukul 00.06 GMT.

Sementara harga minyak mentah berjangka di West Texas Intermediate (WTI) AS melemah sebesar 32 sen atau 0,4 persen dan diperdagangkan di angka 89,23 dolar AS per barel.