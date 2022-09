Dituduh PBB Lakukan Pelanggaran HAM Serius terhadap Uighur, Ini Respons China

PIKIRAN RAKYAT - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut China melakukan banyak pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Michelle Bachelet membeberkan laporan terkait persoalan Muslim Uighur di hadapan wakil pemerintahan China.

Hal tersebut diungkapkan saat pertemuan PBB di Jenewa pada 1 September 2022 lalu.

Menurut laporan dari Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) atau Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, China dituding telah berlaku sewenang-wenang dan melakukan diskriminasi terhadap Muslim Uighur maupun kaum muslim lainnya.

Perwakilan China yang hadir sampai agenda berakhir membantah laporan tersebut. China berusaha untuk menghentikan publikasi dari laporan tersebut, dengan mengatakan bahwa laporan itu berdasarkan disinformasi dan kebohongan yang dibuat oleh kelompok anti-China.

“Terlepas dari penolakan keras pemerintah China, PBB kini secara resmi mengakui bahwa kejahatan mengerikan sedang terjadi,” kata Direktur Eksekutif Uyghur Human Right Project Pressure Group atau Kelompok Penekan Proyek HAM Uighur, Omer Kanat dikutip dari The Guardian.

Berdasarkan dari laporan yang disampaikan oleh Bachelet, pelanggaran yang dilakukan di Xinjiang terhadap Kaum Uighur, di antaranya:

