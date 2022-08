Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sedang Dikirim dari China ke Indonesia, Segera Tiba di Ibu Kota

PIKIRAN RAKYAT - China sudah menyelesaikan pengiriman satu unit EMU (electric multiple unit) dan satu unit kereta inspeksi komprehensif (CIT) jalur laut.

Pengiriman EMU dan CIT yang dikirim dari China melalui Pelabuhan Qingdao, Provinsi Shandong, China Timur telah selesai pada Senin, 22 Agustus 2022.

Saat ini, pengiriman EMU dan CIT mulai dilakukan menggunakan jalur darat.

EMU dan CIT akan dipakai sebagai moda transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini sedang dibangun pemerintah.

Dikirim ke Indonesia, menjadi pengalaman pertama bagi China mengirim kereta cepat buatannya ke luar negeri.

Sejumlah hal menjadi pegalaman bagi China dalam hal membangun kereta cepat Jakarta-Bandung seperti yang berkaitan dengan seluruh sistem, elemen, dan rantai industri dibangun di luar negeri.

EMU Dan CIT didesain dan diproduksi oleh Qingdao Sifang dari CRRC dengan dikepalai China Railway International Co. Ltd (CRI), anak perusahaan China State Railway Group Co. Ltd.

Kerete tersebut terdiri dari 11 unit EMU dan satu unit CIT, yang saat ini produksinya telah selesai.