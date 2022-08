Ukraina Serang Gudang Amunisi Rusia, Volodymyr Zelenskyy: Rusia Kehilangan 10 Pesawat Tempur dalam Sehari

PIKIRAN RAKYAT – Serangan militer Ukraina di Crimea yang terjadi pada minggu ke-25 peperangan, menyebabkan bencana logistik bagi pasukan militer Rusia.

Serangan ini menjadi bukti bahwa serangan balasan yang dijanjikan Ukraina di wilayah selatan masih layak dilakukan, meskipun sejauh ini tidak ada keuntungan teritorial yang signifikan bagi Kyiv.

Ukraina mengatakan, sekitar sembilan pesawat tempur Rusia hancur dalam ledakan di pangkalan udara Saky di Crimea pada 9 Agustus 2022, menjadi serangan besar pertama Ukraina di pangkalan Rusia di semenanjung tersebut.

Citra satelit menunjukkan, tujuh pesawat hancur di Saky dan yang lainnya rusak parah.

Ukraina tidak secara langsung mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan dalam pidato malamnya bahwa hanya dalam satu hari, Rusia kehilangan 10 pesawat tempurnya, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera.

“Sembilan pesawat tempur hancur dalam serangan di Crimea dan satu lagi di sekitar Zaporizhzhia,” kata Zelenskyy.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, mereka kecolongan dalam insiden peledakkan amunisi udara oleh Ukraina di pangkalan Crimea.

Institute for the Study of War (ISW) mengatakan bahwa target serangan berada jauh di luar jangkauan sistem yang disediakan AS.

