Guyonan Elon Musk Soal Beli MU Kemungkinan Bakal Kena Masalah, Pakar Punya Pendapat Berbeda

PIKIRAN RAKYAT - Pada Rabu, 17 Agustus 2022 kemarin, CEO Tesla Elon Musk membuat cuitan yang menyebutkan dirinya membeli klub sepak bola dunia, Manchester United (MU).

Sontak saja cuitan Elon Musk tentang MU tersebut langsung diserbu beragam komentar dari para warganet di seluruh dunia.

Banyak yang tak percaya dengan ucapan Elon Musk tersebut, namun banyak pula yang merasa ucapan sang pengusaha benar adanya.

Setelah cuitannya viral dan menimbulkan berbagai kontroversi, petinggi SpaceX tersebut langsung membuat klarifikasi.

Musk menyebut cuitannya tentang MU hanya candaan lama, dan dia belum ada rencana membeli klub olahraga manapun.

"No, this is a long-running joke on Twitter. I'm not buying any sports teams (Tidak, ini hanya guyonan lawas di Twitter. Saya tidak membeli klub olahraga manapun)" kata Elon Musk.

"They were my fav team as a kid (mereka ada tim favorit saya saat kecil)" ucapnya menambahkan.

Karena cuitan itu pula banyak pihak yang berpendapat bahwa petinggi Tesla itu kemungkinan bakal terkena masalah dengan regulator sekuritas Amerika Serikat (AS).