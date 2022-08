Joe Biden Tanda Tangani Undang-Undang Pengurangan Inflasi, Senilai Puluhan Ribu Miliar

PIKIRAN RAKYAT- Amerika serikat dikabarkan sedang mengalami berbagai permasalahan, salah satunya krisis iklim dan air.

Upaya penanganan tersebut, Presiden AS Joe Biden telah menandatangani undang-undang perubahan iklim, perawatan kesehatan, dan pajak senilai 740 miliar dolar AS, atau sekira Rp10.910,7 Triliun.

Hal tersebut diharapkan memberi Partai Demokrat kemenangan yang sangat dibutuhkan menjelang pemilihan paruh waktu November.

Dalam upacara penandatanganan di Gedung Putih pada Selasa, 16 Agustus 2022, Biden menggemborkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi untuk rekor investasinya dalam mengurangi emisi karbon.

RUU itu mencakup hampir 370 miliar dolar AS, atau Rp5.456,4 triliun yang dimaksudkan untuk mendorong peralihan dari bahan bakar fosil, meskipun beberapa orang menuduh bahwa itu sangatlah tidak cukup.

"Rakyat Amerika menang dan kepentingan khusus kalah," kata Biden dalam upacara di Gedung Putih pada Selasa.

“RUU ini adalah langkah maju terbesar dalam iklim,” ucapnya lagi.

Paket 740 miliar dolar AS atau sekira Rp10.912,2 Triliun diperkirakan terdiri dari 440 miliar dolar AS atau sekira Rp6.488,3 Triliun dalam pengeluaran baru, dan 300 milar dolar AS atau sekira Rp4.423,8 Triliun untuk mengurangi defisit.