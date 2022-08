Sempat Melonjak, Harga Minyak Dunia Anjlok ke Level Terendah

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia anjlok ke level lebih rendah saat akhir perdagangan pada Selasa, 16 Agustus 2022. Hal ini disebabkan hasil rilis data ekonomi China yang mengecewakan.

Kekhawatiran resesi global yang menghantui banyak negara juga diperkirakan akan mengurangi permintaan bahan bakar.

Dilansir dari Antara, minyak mentah berjangka Brent untuk Oktober telah merosot 3,05 dolar AS atau 3,1 persen menjadi 95,10 dolar AS per barel setelah jatuh 1,5 persen.

Baca Juga: Anak Jusuf Hamka Bagikan Cokelat yang Dicuri Mariana ke Semua Karyawan Alfamart, Beri Pesan Menohok

Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk September, tergelincir jauh ke 2,68 dolar AS atau 2,9 persen, menjadi 89,41 dolar AS per barel setelah terpangkas 2,4 persen pada sesi sebelumnya.

Brent berjangka mendekati level terendah sejak sebelum Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, sementara WTI berjangka menyentuh level terendah pada Senin, 15 Agustus sejak awal Februari 2022.

Bank sentral di China sebelumnya telah menurunkan suku bunga pinjaman untuk menghidupkan kembali permintaan karena data menunjukkan ekonomi melambat secara tak terduga pada Juli 2022. Hal tersebut ditandai dengan tertekannya aktivitas pabrik dan ritel oleh kebijakan lock down Covid-19 diBeijing disertai krisis properti.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Sentuh Level Terendah Sejak Invasi Rusia, China dalam Kekhawatiran

Produksi kilang minyak China juga turun menjadi 12,53 juta barel per hari (bph), terendah sejak Maret 2020.