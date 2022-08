Elon Musk Bikin Geger Orang Sejagad Usai Ngaku Beli MU, Begini Jawaban Petinggi Tesla Usai Cuitannya Viral

PIKIRAN RAKYAT - Pagi tadi, petinggi Tesla Elon Musk mengejutkan masyarakat dunia usai membuat cuitan telah membeli klub sepak bola Manchester United.

Sontak saja cuitan Elon Musk tersebut langsung mendapat beragam respons dari publik.

Banyak yang menduga Elon Musk hanya bercanda, ada pula yang menganggapnya serius.

Setelah cuitan Musk viral, dia langsung memberikan keterangan terkait isu membeli klub yang jadi kandang Cristiano Ronaldo cs ini.

Melansir Reuters, Elon Musk mengakui bahwa dirinya hanya bercanda tentang cuitan membeli MU tersebut.

"No, this is a long-running joke on Twitter. I'm not buying any sports teams (Tidak, ini hanya guyonan lawas di Twitter. Sata tidak membeli klub olahraga manapun)" ujar Musk.

Namun dia menambahkan jika ada rencana membeli klub olahraga, pasti dia akan membeli MU.

"They were my fav team as a kid (mereka ada tim favorit saya saat kecil)" katanya menambahkan.