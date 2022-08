Elon Musk Ungkap Beli Manchester United di Twitter, Hal Ini Diduga Jadi Alasannya

PIKIRAN RAKYAT - Petinggi SpaceX sekaligus CEO Tesla, Elon Musk, membuat cuitan yang mengejutkan.

Pada Rabu, 17 Agustus 2022, Elon Musk membuat cuitan dan mengabarkan bahwa dirinya telah membeli Manchester United.

Setelah membuat cuitan tersebut, Elon Musk tidak memberikan keterangan apapun.

Awalnya, petinggi SpaceX ini menegaskan bahwa dirinya mendukung Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat.

Dia kemudian menyebut telah membeli Manchester United, dan mengucapkan selamat datang.

Baca Juga: 20 Link Twibbon Tema HUT ke-77 RI Cocok untuk Status FB, WhatsApp hingga Instagram

"To be clear, I support the left half of the Republican Party and the right half of the Democratic Party! (Untuk lebih jelas, saya mendukung Partai Republik dan Partai Demokrat)" ujar Musk, dalam cuitan Twitter pribadinya.

"Also, I'm buying Manchester United ur welcome (Dan juga, saya membeli Manchester United, selamat datang)" katanya menambahkan.

Cuitan Elon Musk tersebut langsung menjadi kontroversi dan perbincangan di Twitter.