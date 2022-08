Salman Rushdie Ditikam, Penulis Ayat-Ayat Setan Sempat Diancam Akan Dibunuh Selama Puluhan Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Penulis buku Ayat-ayat Setan atau The Satanic Verse, Salman Rushdie ditikam oleh seorang pria di New York, Amerika Serikat (AS).

Salman Rushdie diserang saat sedang mengisi sebuah acara bersama Henry Reese.

Setelah diserang, Salman Rushdie langsung mendapatkan pertolongan pertama dari seorang dokter yang hadir dalam acaranya.

Pelaku penyerangan diringkus kepolisian New York dan diidentifikasi sebagai Hadi Matar, 24 tahun.

Salman Rushdie menjadi penulis kontrovesial setelah menerbitkan buku berjudul Ayat-ayat Setan pada tahun 1988.

Dalam bukunya ia menafsirkan fatwa dan keputusan agama. Bahkan memicu kemarahan pemimpin Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Pasalnya, novel tersebut dianggap umat Muslim tidak menghormati Nabi Muhammad SAW.

